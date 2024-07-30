30 Июля 2024
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Политика В России
Фото: nakanune.ru

Госдуму осенью ждут кадровые перестановки

Бывший вице-спикер Госдумы Сергей Неверов после ухода со своего поста в руководстве палаты будет работать рядовым членом комитета по делам семьи, материнства и детства (председатель – коммунистка Нина Останина), передает ТАСС со ссылкой на фракцию "Единая Россия" (в которой состоит Неверов). Речь о переходе Неверова в комитет ГД по делам национальностей и занятии руководящих должностей не идет, добавил источник.

Уходя с поста вице-спикера Госдумы, Неверов заявил журналистам, что "будет проситься" в комитет по делам национальностей. Судя по всему, его мнение не учли.

Таким образом, Неверов стремительно спускается вниз по карьерной лестнице, уступая места более успешным однопартийцам. Так, когда-то он занимал пост председателя фракции "Единая Россия". Но после возвращения в Госдуму Владимира Васильева (он уходил из депутатов на несколько лет на пост главы Дагестана) передал ему этот пост. Стал вице-спикером Госдумы, но теперь его место снова освобождают – на этот раз – с большой вероятностью – под Викторию Абрамченко, бывшего вице-премьера российского правительства, которая выдвигается на довыборах депутатов Госдумы.

Между тем, комитет по делам национальностей, столь желанный для Неверова, в осеннюю сессию может занять Владимир Иванов – заместитель уже упомянутого Васильева во фракции "Единая Россия" и один из ближайших его сподвижников, пишут "Ведомости".

Теги: госдума, сергей неверов, единая россия


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