Владислав Шапша встретился с Послом Республики Беларусь Александром Рогожником

Накануне в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Калужской области Владислава Шапши и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Российской Федерации Александра Рогожника.

Беседа прошла в представительстве Калужской области при Правительстве Российской Федерации. В ней приняли участие руководитель представительства, заместитель губернатора Владимир Потёмкин и министр сельского хозяйства региона Александр Ефремов.

Владислав Шапша поздравил Александра Рогожника с новым назначением, подчеркнув: «Мы всегда очень тесно работаем с посольством нашей братской Беларуси. И с бизнесом Белоруссии у нас много проектов».

Беларусь входит в тройку основных торгово-экономических партнёров Калужской области. За семь лет товарооборот вырос почти вдвое.

Владислав Шапша и Александр Рогожник обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Речь, в частности, шла о создании в Калуге совместно с компанией «Амкодор» технологического центра по обслуживанию белорусской техники, о партнёрстве завода «Меркатор» с МАЗом, развитии авиасообщения между Калугой и Минском, о культурном обмене.





Предприятия АПК области активно сотрудничают с производителями сельхозтехники из Беларуси. Область субсидирует эти закупки. За 1,5 года приобретено порядка 80 единиц техники. Белорусские строители возвели почти 480 тыс кв. метров жилья в Калужской области, детские сады и школы на 10 тысяч 200 мест. Владислав Шапша пригласил Александра Рогожника в ближайшее время принять участие в открытии одной из них, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Калужской области.