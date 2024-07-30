30 Июля 2024
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Политика Калужская область
Фото: admoblkaluga.ru

Владислав Шапша встретился с Послом Республики Беларусь Александром Рогожником

Накануне в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Калужской области Владислава Шапши и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Российской Федерации Александра Рогожника.

Беседа прошла в представительстве Калужской области при Правительстве Российской Федерации. В ней приняли участие руководитель представительства, заместитель губернатора Владимир Потёмкин и министр сельского хозяйства региона Александр Ефремов.

Владислав Шапша поздравил Александра Рогожника с новым назначением, подчеркнув: «Мы всегда очень тесно работаем с посольством нашей братской Беларуси. И с бизнесом Белоруссии у нас много проектов».

Беларусь входит в тройку основных торгово-экономических партнёров Калужской области. За семь лет товарооборот вырос почти вдвое.

(2024)|Фото: admoblkaluga.ru

Владислав Шапша и Александр Рогожник обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Речь, в частности, шла о создании в Калуге совместно с компанией «Амкодор» технологического центра по обслуживанию белорусской техники, о партнёрстве завода «Меркатор» с МАЗом, развитии авиасообщения между Калугой и Минском, о культурном обмене.

(2024)|Фото: admoblkaluga.ru

Предприятия АПК области активно сотрудничают с производителями сельхозтехники из Беларуси. Область субсидирует эти закупки. За 1,5 года приобретено порядка 80 единиц техники. Белорусские строители возвели почти 480 тыс кв. метров жилья в Калужской области, детские сады и школы на 10 тысяч 200 мест. Владислав Шапша пригласил Александра Рогожника в ближайшее время принять участие в открытии одной из них, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Калужской области.

Теги: владислав шапша, посол белаоруссии, товарооборот, апк, совместные проекты


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