СК возбудил дело о халатности после жалоб на мигрантов в Подмосковье

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности после жалоб на мигрантов в подмосковном Одинцово. Об этом сообщает ведомство в Telegram-канале.

К главе СК Александру Бастрыкину обратились участники и ветераны боевых действий. По их словам, в Одинцовском городском округе ответственные должностные лица нарушают миграционное законодательство. Авторы обращения отмечают, что это "негативно отражается на состоянии преступности".

По данному факту расследуется уголовное дело по статье 293 УК РФ ("Халатность"), будет дана "правовая оценка изложенным доводам", заявили в СКР.

Ранее Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за ситуации с мигрантами, которая сложилась в селе Киик Новосибирской области. По информации СМИ, иностранцы "оккупировали" село под Новосибирском, нарушают общественный порядок, оскорбляют местных жителей, а также домогаются девушек. Как утверждается, мигранты получают жилье в селах при активной поддержке главы администрации.