На Среднем Урале 8 подросткам вменяют попытки терактов на железной дороге

На Среднем Урале возбуждены уголовные дела в отношении нескольких подростков. Им вменяют попытку совершения терактов на железной дороге.

Как сообщили Накануне.RU в Центральном МСУТ СК России, фигурантами дел являются 8 несовершеннолетних свердловчан. По версии следствия, подростки в июле 2024 года, прибыв группой из пяти человек на территорию железнодорожного цеха транспортного предприятия в Красноуральске, устроили попытки поджога локомотивов и релейных железнодорожных шкафов. То же самое они пытались сделать через несколько дней другой группой из трех человек на железнодорожной станции Первоуральск.

Фигуранты прибыли на железную дорогу с горючей жидкостью и металлическими ломами, но довести действия до конца не успели, так как были задержаны сотрудниками свердловского управления ФСБ. В ходе расследования установлено, что инструкции, как и где совершить поджоги, подозреваемые получили в Telegram от лица, находящегося на территории Украины. При этом за попытки поджогов им было обещано денежное вознаграждение, которое они так и не получили.

По делам уже проведены обыски и допросы, назначен ряд экспертиз. Решается вопрос заключении задержанных под стражу. Расследование продолжается.