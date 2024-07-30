30 Июля 2024
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Общество Астраханская область
Фото: Центр «Мой бизнес» Астраханской области

Делегация из Узбекистана высоко оценила потенциал сотрудничества с Астраханской областью

Накануне завершился рабочий визит в Астраханскую область делегации Хорезмской области Республики Узбекистан во главе с заместителем хокима Анваром Давлетовым, сообщили в министерстве внешних связей региона.

Члены делегации провели встречи и переговоры с астраханскими коллегами по развитию двустороннего партнёрства в сферах торговли, логистики, сельского хозяйства и образования.

Более 20 представителей ориентированных на экспорт астраханских компаний участвовали в переговорах с узбекскими коллегами в Центре «Мой бизнес».

Участников встречи приветствовали первый заместитель министра экономического развития Астраханской области Сергей Голубкин и генеральный директор Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ирина Азарова.

«Предпринимательское сообщество нашего региона открыто для установления деловых связей с Узбекистаном», — отметила Ирина Азарова.

Она сообщила, что в 2025 году центр рассматривает возможность участия астраханских компаний в выставках на территории Республики Узбекистан. Также планируется организовать реверсную бизнес-миссию представителей узбекских компаний в Астраханскую область.

(2024)|Фото: Центр «Мой бизнес» Астраханской области

На встрече руководства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области с членами делегации Хорезмской области обсуждались вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

«Состоявшаяся весной этого года в Ташкенте в рамках заседания Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан встреча с представителями Хорезмской области позволила обозначить наши дальнейшие контакты в сфере АПК. Уверен, по итогам нынешнего визита они активизируются, — отметил заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Андрей Тимофеев. — Это прежде всего касается увеличения взаимных поставок сельскохозяйственной продукции, взаимодействия в сфере семеноводства».

(2024)|Фото: Министерств сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области

Фермеры Хорезмской области посетили хозяйства Камызякского района, где познакомились с успешным опытом выращивания риса и бахчевых.

В ООО «Лебеди-Агро» гости осмотрели плантации риса. В текущем году его разместили на 3,2 тысячи гектарах. На этом сельхозпроизводители останавливаться не собираются и планируют расширить посевные площади до 7 тысяч гектаров. Помимо этого, инвесторы намерены реализовать проект по строительству завода по переработке риса с годовым объёмом 50 тысяч тонн.

Гости из Узбекистана также побывали на опытных делянках селекционно-семеноводческого предприятия «Мастер Семя». Его директор, доктор сельскохозяйственных наук Артём Соколов провёл для них экскурсию по полям, на которых селекционеры проводят научные сортоиспытания и выращивают бахчевые для производства суперэлитных семян.

Артём Соколов рассказал об уже выведенных и известных сортах и гибридах арбузов, дынь, тыкв, кабачков, патиссонов, среди которых лунный арбуз. Узбекистанские фермеры также продегустировали недавно созревший арбуз с белой мякотью, на разработку которого ушло 15 лет.

В свою очередь, члены делегации пригласили камызякских коллег на Фестиваль дыни, который пройдет в начале августа на территории Государственного музейного заповедника «Ичан-Кала» в городе Хива.

В региональном министерстве образования и науки членам делегации Хорезмской области презентовали потенциал ряда высших учебных заведений Астраханской области: Астраханского государственного технического университета, Астраханского государственного архитектурно-строительного университета, Астраханского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Каспийского института морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина.

Руководители Ургенчского государственного университета совершили экскурсию по Астраханскому государственному университету имени В.Н. Татищева.

Гости посетили научно-конструкторское бюро киберфизических систем и технологий металлообработки, научно-образовательный центр исследований логистических решений, Каспийскую высшую школу перевода, центр «Учитель будущего». Они также побывали в библиотечно-издательском комплексе, где ознакомились с выставкой «Археология Нижнего Поволжья».

Теги: делегация, образование, логистика, переговоры с делегацией узбекистана


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