Задержан зампред правительства Хабаровского края

В Хабаровске задержан заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Евгений Никонов задержан по делу о коррупции, с ним проводятся следственные действия", - сказал источник. Портал DVHub также со ссылкой на неназванного инсайдера пишет, что речь идет о взятках на сумму "далеко не один миллион рублей".

Никонов является уроженцем Хабаровска, но карьеру делал в Москве, на родину вернулся в августе 2020 года – вместе с назначенным из столицы Михаилом Дегтяревым. Этой весной Дегтярева "забрали" обратно в Москву – работать в федеральном правительстве, а Никонов остался в регионе.

До возвращения в Хабаровск Никонов работал в московском правительстве, а также в поликлинике управделами президента РФ.