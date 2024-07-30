Из-за аварии с поездом в Волгоградской области опаздывают 11 составов
Авария с поездом Казань – Адлер, случившаяся в Волгоградской области, повлияла на движение других поездов. На перегоне Гремячая – Котельниково продолжаются восстановительные работы, движение осуществляется по одному пути в реверсивном режиме.
Из-за этого опаздывают следующие поезда:
№13 Саратов – Имеретинский Курорт
№59 Новокузнецк – Кисловодск
№127 Красноярск – Адлер
№235 Тында – Анапа
№250 Адлер – Новокузнецк
№345 Нижневартовск – Адлер
№353 Пермь – Имеретинский Курорт
№354 Имеретинский Курорт – Пермь
№455 Челябинск – Новороссийск
№509 Казань – Новороссийск
№510 Новороссийск – Казань
Пассажиры поезда №491 продолжают движение двумя составами: 315 человек едет в вагонах поезда №491, 422 человека следует в резервном составе №901. Остальные приняли решение продолжить поездку к месту назначения самостоятельно. 19 пассажиров проходят лечение в медицинских учреждениях. Железнодорожники делают все возможное для сокращения опоздания поездов и полного восстановления движения на перегоне Гремячая – Котельниково, сообщает РЖД.
Напомним, с рельсов сошли девять вагонов поезда, ехавшего из Казани в Адлер, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Пострадали 52 человека, трое из них - в тяжелом состоянии.