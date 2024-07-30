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Общество Волгоградская область
Фото: Накануне.RU

Из-за аварии с поездом в Волгоградской области опаздывают 11 составов

Авария с поездом Казань – Адлер, случившаяся в Волгоградской области, повлияла на движение других поездов. На перегоне Гремячая – Котельниково продолжаются восстановительные работы, движение осуществляется по одному пути в реверсивном режиме.

Из-за этого опаздывают следующие поезда:

№13 Саратов – Имеретинский Курорт

№59 Новокузнецк – Кисловодск

№127 Красноярск – Адлер

№235 Тында – Анапа

№250 Адлер – Новокузнецк

№345 Нижневартовск – Адлер

№353 Пермь – Имеретинский Курорт

№354 Имеретинский Курорт – Пермь

№455 Челябинск – Новороссийск

№509 Казань – Новороссийск

№510 Новороссийск – Казань

Пассажиры поезда №491 продолжают движение двумя составами: 315 человек едет в вагонах поезда №491, 422 человека следует в резервном составе №901. Остальные приняли решение продолжить поездку к месту назначения самостоятельно. 19 пассажиров проходят лечение в медицинских учреждениях. Железнодорожники делают все возможное для сокращения опоздания поездов и полного восстановления движения на перегоне Гремячая – Котельниково, сообщает РЖД.

Напомним, с рельсов сошли девять вагонов поезда, ехавшего из Казани в Адлер, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Пострадали 52 человека, трое из них - в тяжелом состоянии.

Теги: Поезд, РЖД, Волгоградская область


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