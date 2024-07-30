Игорь Бабушкин на встрече с Алексеем Дюминым рассказал о развитии сотрудничества региона со странами Прикаспия

Глава Астраханской области обсудил с помощником Президента РФ, Секретарем Госсовета РФ Алексеем Дюминым вопросы участия региона в разработке и реализации новых нацпроектов, а также подготовку ряда решений в рамках рабочей группы государственного совета по разработке программы «Великий Волжский путь». Об этом Игорь Бабушкин сообщил в своем телеграмм-канале.

"Наш регион наращивает торговое и гуманитарное сотрудничество со странами Прикаспия. Создан и развивается Каспийский кластер, который должен стать грузовой базой международного транспортного коридора «Север – Юг». Строим крупнейший контейнерный хаб на Каспии с новыми терминалами для обработки зерна, растительного масла. Его запуск позволит увеличить перегрузочные мощности на несколько млн тонн в год. Помимо этого создаем туристическую инфраструктуру", - сообщил губернатор Астраханской области.

Игорь Бабушкин высказал уверенность, что проекты развития региона будут и дальше расширяться благодаря нацпроектам «Развитие транспортной инфраструктуры», «Международная кооперация и экспорт», а также «Туризм».

"Благодарю Алексея Геннадьевича за конструктивный диалог и поддержку наших инициатив", - подчеркнул Игорь Бабушкин.