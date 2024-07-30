Спасатели завершили работы на месте столкновения поезда с КАМАЗом

Поисково-спасательные работы на месте схода поезда в Волгоградской области завершились, сообщило МЧС в Telegram-канале.

Спасатели вынесли багаж пассажиров и доставили его до станции Котельники. Там вещи передадут владельцам.

29 июля вечером в МЧС сообщили, что все пострадавшие пассажиры извлечены из поезда. На место ЧП должен прибыть аварийно-восстановительный поезд с краном-манипулятором и тяжелой инженерной техникой для поднятия опрокинувшихся вагонов.

Напомним, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Пострадали 52 человека, трое из них - в тяжелом состоянии.