30 Июля 2024
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Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Tucker Carlson&quot; / youtube.com/@TuckerCarlson

У Павла Дурова более сотни биологических детей в 12 странах мира

Создатель VK и Telegram Павел Дуров заявил, что у него более сотни биологических детей в 12 странах мира, поскольку он является донором спермы для клиник ЭКО.

Ранее в сети появились слухи о россиянке, живущей в Швейцарии и воспитывающей трех детей. Этих детей СМИ и соцсети приписывали Дурову, хотя тот никогда не рассказывал о своей личной жизни, но всячески намекал, что семейным человеком не является.

Дуров прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале. "Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей. Как такое возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один? Пятнадцать лет назад мой друг обратился ко мне со странной просьбой. Он сказал, что они с женой не могут иметь детей из-за проблем с фертильностью, и попросил меня сдать сперму в клинике, чтобы у них родился ребенок. Я смеялся до упаду, прежде чем понял, что он был совершенно серьезен", - рассказал Дуров.

По его словам, в клинике репродуктивных технологий врачи пожаловались ему на отсутствие "высококачественного донорского материала" и даже назвали сдачу биологического материала "гражданским долгом". Дуров решил встать на путь "благотворителя".

"Моя прошлая благотворительная деятельность помогла более чем сотне пар в 12 странах завести детей. Более того, спустя много лет после того, как я перестал быть донором, по крайней мере в одной клинике ЭКО моя замороженная сперма все еще доступна для анонимного использования семьями, желающими иметь детей", - рассказал Дуров.

"Теперь я планирую открыть исходный код своей ДНК, чтобы моим биологическим детям было легче найти друг друга. Конечно, есть риски, но я не жалею, что стала донором. Нехватка здоровой спермы становится все более серьезной проблемой во всем мире, и я горжусь тем, что внес свой вклад в ее решение.Я также хочу помочь избавиться от стигматизации самого понятия донорства спермы", - заключил Дуров.

Его заявление уже прокомментировал плодовитый (10 детей от разных женщин) коллега Илон Маск, который ранее призывал жителей планеты активно размножаться. "Уровень новичка" — Чингисхан", - написал Маск по этому поводу, очевидно отсылая подписчиков к легендам о 500 женах и сотнях детей великого монгольского завоевателя.

Теги: павел дуров, донорство, эко


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