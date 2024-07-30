Топ-менеджеру "Почты России" грозит срок за махинации с штрафами

В Симоновском районном суде Москвы состоялись прения сторон по делу бывшего заместителя генерального директора "Почты России" Сергея Емельченкова и руководителя департамента компании Андрея Синичкина. Им вменяют незаконное изменение системы штрафных санкций для четырех IT-компаний – подрядчиков "Почты России". Озвучена мера наказания, которую требуют для фигурантов.

Нанесение госкомпании ущерба в 1,6 млрд руб. гособвинение оценило в пять с половиной лет лишения свободы каждому, пишет "Ъ". Адвокаты в ответ просили суд полностью оправдать своих клиентов, не находя в их действиях состава преступления.

По версии следствия, преступления, за которые Емельченков и Синичкин могут отправиться в колонию, совершены в феврале – октябре 2018 г. Речь идет, в частности, о существенном занижении суммы штрафов, налагаемых на подрядчиков "Почты России" за ненадлежащее исполнение ранее заключенных с ними договоров.