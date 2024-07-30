30 Июля 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: nso.ru

Андрей Травников проконтролировал исполнение поручений по развитию социальной инфраструктуры Коченева

В ходе рабочей поездки в Коченевский район Новосибирской области Губернатор Андрей Травников ознакомился с ходом строительных работ на газовой котельной и благоустройстве парка семейного отдыха в районном центре, сообщает пресс-служба Правительства региона

Главе региона на месте доложили о ходе строительства газовой блочно-модульной котельной мощностью 6,8 МВт для нужд военного городка р.п. Коченево. Строительные работы на объекте начаты в апреле 2024 года, на сегодняшний готовность котельной оценивается в 80%. Котельную планируется сдать в эксплуатацию раньше намеченного срока – уже в середине сентября.

(2024)|Фото: nso.ru

Блочно-модульная котельная доставлена на строительную площадку, смонтирована, ведется внутренняя обвязка оборудования и наладка автоматики. Дизельный электрогенератор также доставлен на площадку. Выполняются работы по наружным тепловым сетям, проколу внутриплощадочных газовых сетей, смонтирована ферма дымовых труб, начат их монтаж.

(2024)|Фото: nso.ru

Строительство котельной ведется в рамках государственной программы Новосибирской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области».

Также глава региона проконтролировал исполнение поручения по благоустройству парка семейного отдыха «Острова по интересам». Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Жилье и городская среда».

(2024)|Фото: nso.ru

Выполнены подготовительные, земляные работы, устройство пешеходных дорожек с покрытием из брусчатки, завершена укладка бесшовного резинового покрытия площадки для воркаута, оборудовано освещение, закончены работы по установке бордюрного камня, оборудованию площадки для отдыха, устройству ограждения.

(2024)|Фото: nso.ru

Сегодня готовность парка оценивается в 70%, завершить благоустройство планируется с опережением графика, в августе 2024 года.

(2024)|Фото: nso.ru

Теги: андрей травников, котельная, исполнение поручений, социальная инфраструктура, котельная


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