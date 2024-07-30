30 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: пресс-служба &quot;Уралкалия&quot;

"Уралкалий" выступил генеральным спонсором турнира "Баскет-стрит — 2024"

"Уралкалий" выступил генеральным спонсором открытого первенства города Березники по баскетболу 3×3 "Баскет-стрит — 2024". Организатором традиционного мероприятия стал баскетбольный клуб "Калий-Баскет".

Первенство объединило баскетболистов Москвы, Пермского края, Тюменской области, Республики Башкортостан и Удмуртской Республики, сообщили в пресс-службе "Уралкалия". В турнире приняли участие более 110 команд. Победители награждались в трех возрастных группах.

Кроме основных матчей, в программу мероприятия вошли развлечения для спортсменов и зрителей: работа анимационной площадки, выступления творческих коллективов, а также показательные матчи от профессиональных баскетболистов.

Евгений Зыбин, заместитель генерального директора — директор по производству ПАО "Уралкалий", отметил:

— Развитие баскетбола как массового вида спорта в Березниках и Соликамске — масштабный проект "Уралкалия", цель которого — пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков, а также привлечение их к регулярным занятиям баскетболом. С 2013 года наша компания поддерживает баскетбольный клуб "Калий-Баскет". Благодаря профессиональным тренерам и программе тренировок его воспитанники достигают высоких спортивных результатов.

"Уралкалий" — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении компании работают более 13 300 сотрудников.

Теги: Баскет-стрит, Уралкалий


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