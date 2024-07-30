"Уралкалий" выступил генеральным спонсором турнира "Баскет-стрит — 2024"
"Уралкалий" выступил генеральным спонсором открытого первенства города Березники по баскетболу 3×3 "Баскет-стрит — 2024". Организатором традиционного мероприятия стал баскетбольный клуб "Калий-Баскет".
Первенство объединило баскетболистов Москвы, Пермского края, Тюменской области, Республики Башкортостан и Удмуртской Республики, сообщили в пресс-службе "Уралкалия". В турнире приняли участие более 110 команд. Победители награждались в трех возрастных группах.
Кроме основных матчей, в программу мероприятия вошли развлечения для спортсменов и зрителей: работа анимационной площадки, выступления творческих коллективов, а также показательные матчи от профессиональных баскетболистов.
Евгений Зыбин, заместитель генерального директора — директор по производству ПАО "Уралкалий", отметил:
— Развитие баскетбола как массового вида спорта в Березниках и Соликамске — масштабный проект "Уралкалия", цель которого — пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков, а также привлечение их к регулярным занятиям баскетболом. С 2013 года наша компания поддерживает баскетбольный клуб "Калий-Баскет". Благодаря профессиональным тренерам и программе тренировок его воспитанники достигают высоких спортивных результатов.
"Уралкалий" — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении компании работают более 13 300 сотрудников.