Из сургутского аэропорта дебоширку вывели в наручниках

В аэропорту Сургута задержали нетрезвую пассажирку, оскорблявшую сотрудников транспортной полиции, сообщили Накануне.RU в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.

Дебош пассажирка устроила, ожидая рейс "Сургут - Махачкала". Желая скоротать время, женщина выпивала в аэропорту, а потом последовала на посадку, но на борт в нетрезвом состоянии ее не пустили сотрудники авиакомпании. Пассажирка устроила скандал, обматерила представителей авиакомпании. На замечания не реагировала.

Нецензурной бранью женщина "наградила" и транспортных полицейских. Они попросили нарушительницу спокойствия проследовать за ними, однако женщина оказала сопротивление. В итоге дебоширку вывели из аэропорта в наручниках.