Госдума "примет решение" по запрету треш-стримов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что сегодня в нижней палате парламента намерены принять законопроект о запрете треш-стримов.

"Треш-стримы будут отнесены к информации, запрещённой к распространению. Предусмотрены обязательный мониторинг в социальных сетях подобного контента и его удаление. Для организаторов и участников треш-стримов вводятся штрафы до 1 млн рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций. Факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям Уголовного кодекса", - пишет Володин в своем telegram-канале.

Также сегодня Госдума рассмотрит законопроект "О запрете продажи энергетических напитков детям".

"Планируем сегодня принять эти решения", - написал Володин.

Ранее стали известны подробности законопроекта о запрете треш-стримов. Соцсети будут обязаны сами отслеживать противоправный контент и удалять его, а треш-стримерам запретят доступ в интернет. Депутаты считают, что такие стримы недопустимы в стране, как порнография.