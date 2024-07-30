В Тюменской области в ДТП с двумя большегрузами погибли два человека

В Абатском районе Тюменской области на федеральной автодороге Тюмень - Омск произошло смертельное ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД.

На 367-м километре трассы столкнулись Great Wall и два большегруза Volvo и DAF. Предварительно, 42-летний водитель автомобиля Great Wall выехал на встречную полосу, столкнулся с фурой и Volvo, а затем его отбросило на DAF.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир Great Wall. Еще один пассажир доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.