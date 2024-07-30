Подростков, обвиняемых в изнасиловании детей в спецшколе №124 Екатеринбурга, отправили в колонию

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор троим подросткам, обвиняемым в изнасиловании других мальчиков-воспитанников местной спецшколы №124, передает корреспондент Накануне.RU.

Гособвинение запрашивало для несовершеннолетних по 10 лет лишения свободы, что является наивысшей мерой наказания для подсудимых 2007 г.р. Суд же принял следующее решение:

Дмитрия Д. признать виновным и назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы в воспитательной колонии;

Артема М. признать виновным и назначить наказание в виде 9 лет и 1 месяца лишения свободы в воспитательной колонии и штрафа 30 тыс. руб.;

Владислава В. признать виновным и назначить наказание в виде 7 лет в воспитательной колонии;

С Артема М. и Дмитрия Д. в пользу пострадавшего взыскать компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. с каждого.

Своей вины никто из подсудимых не признал. Один из подростков прокомментировал приговор мемом: "Шоколад ни в чем не виноват".

Адвокат потерпевших заявил, что решение суда является актом справедливости для потерпевших, однако не в полной мере.

"Это акт справедливости для потерпевших, но не будем забывать, для чего все это начиналось – не для того, чтобы трех несовершеннолетних пацанов посадить на 7-9 лет. Задача в том, чтобы изменились подходы к воспитанию детей в таких учреждениях. И мы с вами прекрасно знаем, какое наказание понесла директор – это не лишение свободы", – отметил адвокат Георгий Краснов.

О вопиющих случаях стало известно в апреле 2023 года. Насилие в школе подавалось как "наказание" за непослушание. Такую методику, по словам пострадавших, якобы придумал один из педагогов, который привлек к надругательствам более старших ребят. Один из них уже выпустился из спецшколы, однако имел свободный доступ в учреждение. Второго, как ранее рассказывал адвокат, досрочно выпустила сама директриса, как только история всплыла на обзор общественности. Затем в деле о надругательствах появился третий обвиняемый.

Двум из подростков вменялось пять эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении одного несовершеннолетнего потерпевшего и один эпизод в отношении обоих пострадавших, третьему – четыре эпизода в отношении одного мальчика. В деле фигурируют двое потерпевших: ребенок, подвергшийся изнасилованию, и ребенок, которого заставили насиловать первого.

Пострадавшие указывают на учителя физкультуры, который якобы и придумал насиловать детей в качестве наказания. По прошлым рассказам воспитанников, он позволял приходящим подросткам издеваться подобным образом над провинившимися детьми. Сам же в "наказании" участие не принимал. Рассказали пострадавшие и о замдиректора по режиму в спецшколе, который якобы трогал несовершеннолетних в определенных местах, однако это только предстоит доказать.

Ранее в Екатеринбурге вынесли приговор бывшей директору спецшколы №124. Наталью Поддубную признали виновной по ч.1 ст. 293 УК РФ – халатность, повлекшая сексуальное насилие над воспитанниками учреждения. Она получила 11 месяцев исправительных работ с удержанием из зарплаты 10%, а также запрет на два года на занятие руководящих должностей в образовательных учреждениях.

Интересно, что Поддубная уволилась из спецучреждения почти сразу, как о насилии над детьми стало известно общественности. Затем она оперативно устроилась в "золотую" школу № 106 учителем географии. Другие сотрудники спецшколы в деле не фигурируют.