В Екатеринбурге оставили в колонии бизнесмена, получившего 9 лет за убийство жены

В Екатеринбурге суд отказал в замене наказания бизнесмену, получившему крупный срок за убийство своей супруги.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в ноябре 2018 года предприниматель Иван Голдаков был осужден Няганским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа к 9 годам колонии строгого режима, со штрафом 50 тысяч рублей. Как было установлено, Голдаков из ревности убил свою жену, нанеся ей около 20 ударов ножом.

Недавно бизнесмен подал ходатайство о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания. Однако в прокуратуре выступили против, так как в колонии осужденному было объявлено сразу 35 дисциплинарных взысканий.

В итоге Чкаловский районный суд Екатеринбурга в удовлетворении ходатайства отказал. Иван Голдаков останется за решеткой.