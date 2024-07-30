ФСИН опровергла сообщения о винирах за 800 тысяч рублей для члена банды Цапка

Управление ФСИН по Ростовской области опровергло сообщения о том, что член банды Цапка Владимир Алексеев установил себе виниры за 800 тысяч рублей, находясь в печально известном ростовском СИЗО-1.

Как заявили ТАСС в ведомстве, после прибытия в изолятор Алексеев не покидал территорию изолятора. На территории СИЗО ему также не проводили установку виниров на зубы, отметили в ФСИН.

Как писал Shot, специально для установки виниров к Алексееву в СИЗО из Краснодара несколько раз приезжал стоматолог.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн направил запросы в Генпрокуратуру и ФСИН с просьбой наказать виновных после публикации о винирах Алексеева по прозвищу Вова Беспредел. "Что же происходит во ФСИН, если даже в одном конкретном СИЗО, после беспрецедентного скандала и череды отставок, здесь не могут навести порядок?" — написал он в своем телеграм-канале.

"Оказывается, тюремная стоматология, способна творить чудеса", — иронизирует Хинштейн после опровержения ФСИН.

Алексеев в 2013 году был признан виновным в убийстве 18 человек, также ему приписывают почти 200 изнасилований. Ему было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.Сейчас решается вопрос об этапировании осужденного в колонию "Черный дельфин" для отбывания пожизненно заключения.