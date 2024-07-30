Депутат Вихарев вместе с волонтерами прибрали участок у ГКБ №14 на Уралмаше

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев вместе со своим Волонтерским центром навели чистоту на территории ГКБ №14 на Уралмаше. Активисты скосили траву, убрали мусор и сухие ветви, приведя в порядок озелененный участок возле больницы, где проводят свое время пациенты и медперсонал.

Изначально за помощью в депутату обратились горожане и медики. Весь субботник продлился порядка трех дней.

"Алексей Вихарев несколько лет помогает 14-й больнице. В частности, ежегодно направляет помощь для благоустройства территории. Место отдыха для пациентов достаточно большое, поэтому своими силами справиться сложно. Благодарим за внимание к нашей больнице и, главное, за заботу о наших пациентах", — поделился главный инженер ГКБ№14 Алексей Двинин.

Напомним, что комплексную поддержку медицинским отделениям Алексей Вихарев стал оказывать еще в период пандемии, основав в гордуме медфракцию. Позднее, необходимость ее существования как отдельной фракции пропала, однако депутат продолжает помогать лечебным учреждениям уже собственным волонтерским составом.

"Поддержка здравоохранения Екатеринбурга – одна из основных задач в моей работе. Мы с волонтерами и помощниками находимся в постоянной коммуникации с главными врачами, помогаем в приобретении необходимого оборудования, в ремонте помещений и благоустройстве больничных территорий. В очередной раз прибираем большой парк возле 14-й горбольницы. Работы много, поэтому понадобилось несколько дней. Всегда откликаюсь на просьбы руководства наших городских больниц и рад, что могу облегчить их непростую, но очень важную для всех нас работу", — рассказал Алексей Вихарев.

За несколько лет на помощь разным больницам Екатеринбурга Алексей Вихарев из личных средств направил более 50 млн рублей. Было закуплено медицинское оборудование и специальные медицинские средства, проведены кампании по выездной вакцинации и диспансеризации, приведены в порядок помещения и территории городских медучреждений.