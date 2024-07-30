Муж Пугачевой вновь захотел избавиться от статуса иноагента

Муж певицы Аллы Пугачевой и по совместительству юморист Максим Галкин* обратился в Верховный суд России. Он оспаривает свой статус иностранного агента и просит инстанцию отменить его.

"В суд поступила жалоба от Максима Александровича Галкина* на решение суда первой, апелляционной и кассационной инстанций отказать ему в иске к Минюсту с требованием снять с него статус иноагента", - рассказали ТАСС в суде, уточнив, что дата заседания по жалобе пока не назначена.

Напомним, на фоне начала специальной военной операции на Украине Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию и уехали в Израиль. Затем Пугачева вернулась (правда, ненадолго), а Галкин остался. В мае 2023 г. перебравшаяся за границу Пугачева вновь ненадолго возвращалась в Россию – приезжала проститься с умершим 2 мая модельером Валентином Юдашкиным. Вновь певица оказалась в России чуть позже, осенью 2023-го - 2 ноября Пугачева вернулась, пройдя через пункт пропуска в Псковской области. 5 ноября 2023 г. стало известно, что Пугачева покинула РФ. В список иноагентов Галкин попал 16 сентября 2022 г.

* признан иностранным агентом