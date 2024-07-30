В Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик на черном велосипеде

В Екатеринбурге разыскивают пропавшего 10-летнего мальчика на велосипеде.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, ведется розыск 10-летнего Андрея Г. В этот понедельник, 29 июля, ребенок ушел гулять в районе садового товарищества "Мечта" и исчез. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы Андрея: рост 150 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза серые. На момент пропажи был одет в сине-черную ветровку, черную кофту, спортивные штаны и синие кроссовки. Пропавший ребенок был на велосипеде BMX черного цвета.

Сейчас сотрудники территориального ОВД разыскивают мальчика. Полиция просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией по возможному местонахождению Андрея, сообщать ее по телефонам: 8 (343) 356-42-12 (дежурная часть отдела полиции №12) или 02 (102 по мобильному).