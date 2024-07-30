Центр Екатеринбурга закроют из-за марафона "Европа-Азия"

Центральные улицы Екатеринбурга ждет перекрытие из-за марафона "Европа-Азия".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, марафон пройдет 11 августа. Ожидается, что в забеге примут участие более 5 тысяч человек. Для проведения события движение по ряду центральных улиц уральской столицы будет закрыто 10-11 августа. С полным списком перекрытий можно ознакомиться на официальном портале Екатеринбурга.

Трасса марафона "Европа-Азия" будет проложена по историческому центру города. Участники могут выбрать один из четырех маршрутов в зависимости от уровня подготовки: 3 километра; 10 километров; 21,1 километра и 42,2 километра. Также запланирована дистанция длиной 800 метров для спортсменов младше 12 лет.

Чтобы принять участие в забеге, необходимо зарегистрироваться на сайте организаторов.