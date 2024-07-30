В России могут запретить звонки и сообщения с незнакомых номеров в мессенджерах

В России владельцев мессенджеров могут обязать блокировать звонки и сообщения с незнакомых номеров по желанию пользователей.

Также владельцы программ будут обязаны предоставлять по запросу властей сведения о своих пользователях, говорится в поправках к закону "О связи", которые подготовили депутаты от "Единой России" Антон Горелкини Василий Писарев. Поправки были рекомендованы к принятию Госдумой во втором и третьем чтении комитетом по информполитике 29 июля.

Как заявил глава комитета Александр Хинштейн, это серьезный удар по кибермошенникам, которые активно перешли в мессенджеры, после того как работа системы "Антифрод" фактически искоренила звонки с подменных телефонных номеров. Следить за исполнением этого требования должны будут сами компании – владельцы мессенджеров, сообщают "Ведомости".

Напомним, недавно в Новоуральске пенсионерка лишилась денег, поверив в подключение вышек 5G.