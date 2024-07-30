Россия оказалась на первом месте в мире по количеству слитых в даркнет баз данных

По итогам 6 месяцев 2024 года Россия возглавила рейтинг стран по количеству объявлений о продаже баз данных компаний на теневых форумах.

Об этом говорится в отчете Positive Technologies. Доля российских объявлений – около 10%. Аналитики указали, что в пятерку лидеров также попали США (8%), Индия (7%), Китай (6%) и Индонезия (4%). Слитые в даркнет базы содержат персональные данные из учетных записей, а также коммерческую тайну.

По оценке F.A.C.C.T. (бывшая Group IB), за первое полугодие в публичный доступ впервые было выложено 150 баз данных российских компаний, рассказал представитель компании. При этом около 30% от общего числа утечек составили базы данных компаний, специализирующихся на розничной онлайн-торговле.

Сегодня утечки в даркнете из способа заработка жуликов превратились в трофеи информационной борьбы, сообщают "Ведомости".

Напомним, шесть месяцев в интернет попало 140 млн уникальных мобильных номеров россиян. Кроме того, в Сеть "слили" 46 млн уникальных e-mail адресов.