30 Июля 2024
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Экономика В России
Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Школьный набор подорожал до 14,6 тысяч рублей

В России школьный набор, в который входят форма, рюкзак, рубашка–брюки–юбка, повседневная и спортивная обувь, футболки, пенал, канцтовары, дневник, тетради, обходится в текущем году в 14,6 тыс. руб.

По данным аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", эта сумма выше уровня прошлого года на 10%. При этом объем основных предшкольных покупок в июле ниже уровня 2023 года на 14%. Выше спрос только на канцелярские наборы, тетради и дневники. По словам аналитиков, родители не торопятся с покупками, так как вернулись к типичной допандемийной стратегии подготовки детей к школе, когда основной объем расходов приходится на август.

В период 2020–2022 годов весомая часть трат выпадала на июль в связи с мерами господдержки - 10 тыс. руб. единоразовой выплаты. Более 60% товаров из указанного набора в июле приобретено онлайн, прежде всего на популярных маркетплейсах и сайтах ритейлеров.

При составлении гардероба для школьника или школьницы прежде всего стоит учитывать рекомендации и правила, принятые в конкретном учебном заведении, заявила персональный стилист и fashion-консультант Мария Бояршинова. Это могут быть как утвержденные конкретные варианты, так и рекомендации по цветам, материалам или длине юбок и платьев. Если требования к форме нестрогие, эксперт рекомендовала придерживаться принципа капсулы, когда все вещи должны сочетаться друг с другом.

Стилист посоветовала выбирать сдержанную цветовую палитру: классический синий, черный, белый, серый, которые можно разбавить бордовым и темно-зеленым. Внести нотку разнообразия помогут классические принты на ткани, такие как клетка, полоска или "гусиная лапка", сообщают "Известия".

Теги: школа, школьный набор


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