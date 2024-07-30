30 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

Компенсации всем обманутым дольщикам хотят освободить от налогообложения

Любые компенсационные выплаты обманутым дольщикам, полученные с 1 января 2020 года, могут освободить от подоходного налога.

Соответствующий проект закона подготовил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Речь идет о выплатах, которые выдавались за счет средств субъектов. Как заявил депутат, законопроект планируется внести на рассмотрение на этой неделе.

В настоящее время права пострадавших россиян при банкротстве застройщика, который строил дом без применения эскроу-счета, восстанавливаются двумя способами: здание достраивают или обманутый дольщик получает компенсационную выплату за счет Фонда развития территорий, либо за счет региональных бюджетов. Компенсационные выплаты по первому механизму начались в декабре 2019 года, по второму — с 2020 года.

При этом компенсационные выплаты через федеральный механизм освободили от НДФЛ сразу, в отношении региональных мер существовал правовой пробел. Его устранили в мае 2023 года, освободив компенсационные выплаты из региональных бюджетов от подоходного налога. Однако, как следует из пояснительной записки к документу, "поскольку этот закон вступил в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, его действие не распространилось на пострадавших граждан с 2020 года".

Отмечается, что большое количество компенсационных выплат было сделано до 2023 года, однако такие компенсации облагались НДФЛ на общих основаниях, "что является несправедливостью", сообщает Forbes.

Напомним, более 28 тыс. обманутых дольщиков среди россиян могут не получить свои квартиры в срок — до конца текущего года.

Теги: дольщики, НДФЛ, законопроекты


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