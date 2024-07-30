Алаудинов заявил, что безвозвратные потери ВСУ превысили 700 тысяч человек

Безвозвратные потери вооруженных сил Украины в ходе проведения специальной военной операции превысили 700 тыс. человек.

Как сообщил в эфире программы "Лабиринт Карнаухова" на телеканале "Соловьев Live" командир отряда спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов, руководство США и Европы в начале конфликта не предполагали, что Россию невозможно будет подавить "ни санкциями, ни какими-то поставками вооружений".

"Они не учли то, что Россия – это государство, которое действительно хранимо Богом, любимо Богом. И вот этот учет, который они не сделали, по сути привел к тому, что мы, наоборот, за этот период очень сильно окрепли, ВВП России выросло. Провоевав два с половиной года, мы не понесли таких потерь, как украинская сторона", – заявил командир.

Ранее бывший министр обороны России Сергей Шойгу привел данные о потерях ВСУ в зоне специальной военной операции в 2024 г.