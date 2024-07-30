Более 80% россиян до 25 лет знают о льготной ипотеке

В России около 83% молодых людей в возрасте до 25 лет слышали о существовании федеральных программ льготного ипотечного кредитования.

Как говорится в исследовании аналитического центра "Домклик" и СберМаркетинга, осведомленность других возрастных групп о таких программах не превышает 60%. Наибольшей популярностью у молодежи пользуется "Семейная ипотека", о которой знают 66% респондентов до 25 лет. Об остальных льготных программах молодые россияне знают меньше. Про ипотеку для сотрудников ИТ-отрасли слышали только 33% опрошенных, о "Сельской ипотеке" – 28%, "Дальневосточной и Арктической ипотеке" – 22% участников исследования.

Жители Москвы знают об ипотечных программах больше жителей остальных регионов России: среди жителей столицы до 25 лет 90% знают о существовании льготной ипотеки, сообщают "Ведомости".