Компания Wildberries передала свой домен компании ООО "РВБ"

Маркетплейс Wildberries передал свой домен совместной с Russ компании — ООО "РВБ".

Домен Wildberries.ru теперь зарегистрирован на организацию LLC "RVB". В пресс-службе Wildberries и Russ объяснили передачу домена тем, что "идет процесс объединения", сообщает Forbes.

Один из неназванных источников Forbes полагает, что Russ и люди, имеющие отношения к компании, обладают влиятельными связями. После январского пожара на складе WB в Петербурге Бакальчук, якобы, опасалась сложностей с силовыми и надзорными органами, а партнеры из Russ помогли ей решить проблемы в обмен на долю в бизнесе.