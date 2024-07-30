Минюст не увидел оснований признавать Пугачеву иноагентом

Министерство юстиции России не видит оснований для признания певицы Аллы Пугачевой иноагентом.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата Госдумы Алексея Журавлева.

"В настоящее время в распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей", — заявили в ведомстве в ответ на просьбу парламентария признать исполнительницу иноагентом.

Отмечается, что если найдут в действиях Пугачевой признаки иностранного агента, то рассмотрят вопрос о ее включении в реестр.

Журавлев считает, что певице грозит до пяти лет лишения свободы, если в ее постах будет выявлена дискредитация Вооруженных сил РФ.