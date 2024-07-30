30 Июля 2024
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Фото: скриншот видео telegram-канала &quot;Mash&quot; / t.me/breakingmash

При сходе поезда под Волгоградом пострадали более 50 человек

В Волгоградской области в результате дорожно-транспортного происшествия с поездом пострадали 52 человека.

Как сообщила в Telegram администрация региона, в настоящее время в больнице медпомощь получает 21 человек, 10 из них — дети. В тяжёлом состоянии три человека. 28 человек наблюдаются амбулаторно.

По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира.

Продолжается работа по перевернутым вагонам. Найденный багаж после проведения предусмотренных установленным порядком процедур передадут владельцам.

Теги: поезда, ДТП


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