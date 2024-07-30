Сургутский район - лидер Югры по рейтингу эффективности

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил на своих страницах в соцсетях о том, что по результатам комплексной оценки по 13 показателям Сургутский район занял первое место среди 22 муниципалитетов Югры. Рейтинг эффективности деятельности ОМСУ ежегодно составляет окружной Департамент экономического развития региона.

"Сургутский район лидирует по количеству занимающихся спортом – более 90 тыс. человек, 74,4% от числа жителей. По числу граждан, которые улучшили жилищные условия, – 1 тыс. 225 семей в 2023 г.", - написал Андрей Трубецкой на своей странице "ВКонтакте".

Муниципалитет по таким важным показателям как объем инвестиций в основной капитал также занимает передовые позиции – 2 млн 641 тыс. 589 руб. на человека. Доля налоговых, неналоговых доходов бюджета – 7,2 млрд руб. или 61,7 % собственных доходов.

Также повлияла на место в этом рейтинге победа в другом рейтинге среди муниципальных образований – по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции по итогам 2023 г.

"Сургутский район традиционно его возглавил, серьезно опередив другие муниципалитеты (374 балла при среднем значении 306 баллов). Этот конкурс мы выигрываем с 2016 г. В этом году улучшили позиции по нескольким показателям, в том числе по инвестдеятельности", - пишет Андрей Трубецкой.

Многолетнее лидерство в рейтинге эффективности деятельности ОМСУ позволило привлечь в бюджет Сургутского района в виде грантов 63 млн руб.

За лидерство в окружном рейтинге Сургутский район получит грант в 22 млн рублей.