03 Июля 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

С начала 2024 году за нарушение правил пограничного режима в астраханском регионе задержано 248 человек

Вопросы соблюдения правил пограничного режима, в том числе на воде, обсудили сегодня на заседании совета по пограничной политике, которое провёл глава Астраханской области Игорь Бабушкин.

Губернатор подчеркнул, что для региона, прежде всего, актуальны проблемы незаконной миграции, нарушение правил пересечения границы, браконьерство. Вопросы требуют совместного реагирования правоохранителей и исполнительных органов.

На совете отметили возросшую экологическую нагрузку в дельте Волги рыбаками-промышленниками, туристами. Помимо незаконной добычи рыбы, они оставляют после себя замусоренные берега. Кроме того, нарушения связаны с отсутствием разрешительных документов на право нахождения в погранзоне. Игорь Бабушкин поручил организовать рабочую группу для координации действий в этом вопросе.

Также был рассмотрен вопрос реконструкции пункта пропуска «Караузек» и увеличение его пропускных возможностей. По словам главы Красноярского района Руслана Бисенова, в 2023 году в муниципальном образовании было выявлено 233 нарушителя пограничного режима, за истекший период 2024 года задержано 248 человек.

Глава района напомнил о недавней ситуации на границе, когда образовалась пробка из фур из-за паводка в Казахстане: «Имеющихся контейнеров для мусора, биотуалетов на прилегающей территории недостаточно в связи с большим потоком транспорта».

Игорь Бабушкин подчеркнул, что Росгранстрой продолжает работу по строительству нового пункта пропуска на границе с Казахстаном. Проходимость составит более 2,5 тысяч автомобилей и почти семь тысяч человек в сутки. Это в 3,5 раза больше, чем сейчас.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Нужно приложить максимум усилий, чтобы работа была организована слаженно, не было скопления транспорта, а для людей, пересекающих границу, были созданы нормальные бытовые и санитарные условия», – подчеркнул губернатор.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: пункт пропуска караузек, игорь бабушкин, миграция, пересечение границы, браконьерство


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