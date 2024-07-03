Роспотребнадзор проверит качество воздуха в Березовском, где горел склад в промзоне

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в связи с пожаром в промышленной зоне Березовского организовало лабораторные исследования воздуха около ближайшей жилой застройки.

"Исследования проводятся по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Жителям в районе пожара советуют избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, больше пить, промывать глаза, нос и горло, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы.

Ранее в МЧС России сообщили, что в городе Березовский горит склад с горюче-смазочными материалами на 2 тысячах квадратных метрах. Очевидцы утверждали, что на месте пожара слышны взрывы.

По последним данным, пожарные ликвидировали открытое горение. Огнеборцы проливают и разбирают конструкции. К тушению пожара привлечен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством, сброшено 25 тонн воды.