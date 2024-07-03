Демократы готовят обращение к Байдену с требованием выйти из предвыборной гонки

Десятки конгрессменов от Демократической партии США собираются подписать обращение к президенту Джо Байдену с требованием выйти из предвыборной гонки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что такой шаг может быть предпринят в связи с паникой в стане демократов. Они опасаются, что выдвижение Байдена будет стоить им также утраты контроля над Конгрессом США, передает ТАСС.

Ранее СМИ писали, что губернаторы-демократы хотят провести встречу с Джо Байденом. Поводом стало разочарование выступлением президента США на дебатах с Дональдом Трампам.

Как сообщалось, 67% телезрителей сочли победителем дебатов Трампа. Хотя перед дебатами среди тех же самых избирателей только 55% ожидали, что Трамп победит.