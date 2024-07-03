Минобрнауки заявило о резком росте числа мигрантов, не сдавших экзамен по русскому

Процент мигрантов, проваливших экзамен по русскому языку, за пять месяцев 2024 года вырос в десять раз.

"Средний процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, за период с января по май увеличился с 3% сразу до 30%", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.

В апреле глава Минобрнауки Валерий Фальков дал поручения руководителям вузов расторгнуть договоры с коммерческими партнерами. Теперь экзамен сдают только на государственных площадках. Также сообщалось, что планируется усилить контроль проведения экзаменов и выдачи сертификатов.

В 2023 году число организаций, где можно проводить экзамены для иностранцев, было сокращено более чем в два раза.