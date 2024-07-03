В Нижнем Тагиле не стали возбуждать уголовное дело на школьников-азербайджанцев, избивших одноклассницу

03 Июля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU, Ирина Мишина

В Нижнем Тагиле не стали возбуждать уголовное дело на школьников-азербайджанцев, избивших одноклассницу

В отношении братьев-азербайджанцев, избивших одноклассницу - 11-летнюю девочку в Нижнем Тагиле, не станут возбуждать уголовное дело. В материалах следствия сказано, что решение принято в связи с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие в деянии состава преступления).

О содержании документа сообщает TagilCity.ru, в распоряжении которого он находится. По их данным, само произошедшее подтверждается со слов каждой из сторон и свидетелей. Следователь по особо важным делам заключил, что подростков не нужно преследовать по уголовной статье по факту нанесения тяжкого вреда здоровью. Матери мальчиков также предъявят только обвинение в хулиганстве из-за отсутствия состава преступления.

В материалах расследования говорится, что девочка получила два удара кулаком по лицу от одного брата, два удара ногой - от второго и пощечину от матери обидчиков. При этом медики заключили, что серьезного вреда здоровью школьницы не причинено.

По одной из версий, 29 декабря 2023 года один из мальчиков облил пострадавшую в столовой, испачкав кофту. Та попросила извиниться, на что получила предложение "выйти на улицу и разобраться". Девочка отказалась.

Уже после школы девочка вместе с одноклассниками выходила из здания, о чем-то смеясь. Дети заметили Фергану (мать школьников), которая снимала их на телефон, упрекая в громком смехе. Дети стали смеяться еще громче, после чего женщина на видео заявила, что над ее сыновьями в школе якобы издеваются из-за "расовой ненависти". Девочка решила не молчать и рассказать женщине, как ее дети издеваются над другими в школе, и даже показала сообщения с угрозами, которые те присылали сверстникам.

В ответ, вместо обещания поговорить с сыновьями, Фергана попыталась забрать у ребенка телефон, чтобы удалить сообщения. После она матом накричала на детей, потребовав замолчать. Когда школьница попросила не материться на них, женщина якобы со всей силой влепила маленькой девочке пощечину. После этого к девочке подбежали Рашад и Камал и начали избивать.

По словам пострадавшей, Фергана просто молча наблюдала за избиением, а после даже не пыталась извиниться перед ней или ее бабушкой. Более того, проведя новогодние праздники в больнице, девочка узнала, что ее бабушке стали поступать угрозы о следующем избиении внучки.

Сами же школьники с матерью заявили, что подвергались травле со стороны одноклассников. А в тот день пострадавшая вместе с другими девочкам заранее назначили им "стрелку".

Теги: Нижний Тагил, мигрант, школьник, избиение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети