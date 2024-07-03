В Нижнем Тагиле не стали возбуждать уголовное дело на школьников-азербайджанцев, избивших одноклассницу

В отношении братьев-азербайджанцев, избивших одноклассницу - 11-летнюю девочку в Нижнем Тагиле, не станут возбуждать уголовное дело. В материалах следствия сказано, что решение принято в связи с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие в деянии состава преступления).

О содержании документа сообщает TagilCity.ru, в распоряжении которого он находится. По их данным, само произошедшее подтверждается со слов каждой из сторон и свидетелей. Следователь по особо важным делам заключил, что подростков не нужно преследовать по уголовной статье по факту нанесения тяжкого вреда здоровью. Матери мальчиков также предъявят только обвинение в хулиганстве из-за отсутствия состава преступления.

В материалах расследования говорится, что девочка получила два удара кулаком по лицу от одного брата, два удара ногой - от второго и пощечину от матери обидчиков. При этом медики заключили, что серьезного вреда здоровью школьницы не причинено.

По одной из версий, 29 декабря 2023 года один из мальчиков облил пострадавшую в столовой, испачкав кофту. Та попросила извиниться, на что получила предложение "выйти на улицу и разобраться". Девочка отказалась.

Уже после школы девочка вместе с одноклассниками выходила из здания, о чем-то смеясь. Дети заметили Фергану (мать школьников), которая снимала их на телефон, упрекая в громком смехе. Дети стали смеяться еще громче, после чего женщина на видео заявила, что над ее сыновьями в школе якобы издеваются из-за "расовой ненависти". Девочка решила не молчать и рассказать женщине, как ее дети издеваются над другими в школе, и даже показала сообщения с угрозами, которые те присылали сверстникам.

В ответ, вместо обещания поговорить с сыновьями, Фергана попыталась забрать у ребенка телефон, чтобы удалить сообщения. После она матом накричала на детей, потребовав замолчать. Когда школьница попросила не материться на них, женщина якобы со всей силой влепила маленькой девочке пощечину. После этого к девочке подбежали Рашад и Камал и начали избивать.

По словам пострадавшей, Фергана просто молча наблюдала за избиением, а после даже не пыталась извиниться перед ней или ее бабушкой. Более того, проведя новогодние праздники в больнице, девочка узнала, что ее бабушке стали поступать угрозы о следующем избиении внучки.

Сами же школьники с матерью заявили, что подвергались травле со стороны одноклассников. А в тот день пострадавшая вместе с другими девочкам заранее назначили им "стрелку".