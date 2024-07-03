Депутатов эвакуируют из здания Госдумы

Депутатов Госдумы сегодня по окончании пленарного заседания эвакуируют, об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

"ФГБУ "Управление по эксплуатации зданий ФС РФ" Управления делами президента РФ совместно с МЧС России проведет практическую тренировку по эвакуации людей при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях в зданиях Государственной Думы", - говорится в сообщении.

В Думе включится система пожарной сигнализации, отключатся лифты и начнется эвакуация.

"На время тренировки допуск в здания Государственной Думы будет прекращен. По окончании учений сотрудники Госдумы смогут вернуться на рабочие места", - заверили в пресс-службе.