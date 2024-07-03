Зеленский заявил о готовности обсудить план Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Владимир Зеленский следом за американскими демократами почувствовал вероятный провал Джо Байдена на выборах и на фоне слухов о тайных переговорах Путина и Трампа заявил, что также "потенциально готов" встретиться с Трампом, чтобы выслушать предложения его команды по урегулированию российско-украинского конфликта.

В интервью Bloomberg Зеленский предложил Трампу не делать интригу из своего плана и изложить его: "Они не могут планировать мою жизнь и жизнь наших людей и наших детей. Мы хотим понять, будет ли у нас в ноябре мощная поддержка США или мы останемся совсем одни".

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что президент России Владимир Путин не ведет диалог с бывшим американским лидером Дональдом Трампом о ситуации на Украине. "Это не так", — заявил официальный представитель Кремля. Так Песков прокомментировал информацию в западных СМИ о том, что Путин и Трамп якобы обсуждают условия достижения мира на Украине.

Ранее Трамп в ходе теледебатов заявил, что считает неприемлемыми условия Владимира Путина для начала переговоров. Президент РФ, напомним, хочет отвода ВСУ за административные границы Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР, а также отказ Украины от вступления в НАТО и любые другие блоки.

При этом Трамп вновь заявил, что, став президентом, в одночасье прекратит конфликт, а если бы сейчас он занимал Овальный кабинет, а не Байден, то конфликта бы и не случилось.