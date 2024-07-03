Суд приговорил братьев Ащеуловых на сроки от 17 до 17,5 года

Второй западный окружной военный суд приговорил сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова к срокам от 17 до 17,5 года лишения свободы по делу о госизмене и терроризме.

Алексею и Тимофею Ащеуловым назначили по 17 лет заключения, Иоанну — 17,6 года. Первые три года они будут отбывать в тюрьме, оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строгого режима, сообщает ТАСС. Мужчины свою вину не признали.

Ранее сыновья священника из Липецка Игоря Ащеулова признались в суде в желании вступить в формирования ВСУ и воевать против российской армии. При этом они заявили, что не считают это виной.

Согласно обвинительному заключению, братья намеревались вступить в признанный террористическим "Легион "Свобода России"*, выйдя на связь с его представителями через Telegram, а затем приняли "совместное решение в участии в военных действиях по противостоянию России". Мужчин задержали в Курской области. Всем троим предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ: "Покушение на госизмену", "Попытка незаконного пересечения границы" и "Попытка участия в деятельности террористической организации".

* Террористическая организация, запрещенная в России