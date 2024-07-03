Наталья Поклонская вышла на связь с крымских дорог

Наталья Поклонская, последним известным местом работы которой был пост помощника генпрокурора России, снова активизировалась в соцсетях. Недавно она поучаствовала в благотворительной акции по пристрою бездомных животных.

А теперь постит фотографии из Крыма и нахваливает республиканские дороги.

"Вот бы регионы нашей страны взяли пример с Крыма и построили такие красивые и чистые заправки у дорог! В Крыму самые чистые, удобные и современные автозаправочные станции, которые ориентированы на людей! Другим можно было бы обратить внимание, какой сервис или его отсутствие имеется на дорогах", - написала Поклонская.

Стоит отметить, что значительная часть современной дорожной инфраструктуры в Крыму (например, трасса "Таврида") была построена за федеральный счет, то есть на них скинулась вся страна. Было бы, конечно, неплохо, если бы регионам всей нашей страны Москва выделяла из федерального кошелька такие же средства, но экс-прокурор Крыма эту тему не затронула.

Наоборот, она добавила: "Кроме этого, на полуострове, конечно, еще много чем можно похвастаться, но пока делюсь конкретным фактом".