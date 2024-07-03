Бывший замгубернатора Ямала и экс-мэр Нового Уренгоя арестован - вменяют взяточничество

В Москве арестован бывший заместитель губернатора Ямала и экс-мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов.

Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Воронов, занимая должность заместителя губернатора Ямала, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в фактически принадлежащем его семье жилому дому. Он получил это за общее покровительство коммерческой деятельности компании и взаимосвязанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на Ямале. Воронов арестован до 1 сентября, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее состоялась довольно внезапная отставка Воронова, его место занял экс-глава Пуровского района Ямала Антон Колодин.