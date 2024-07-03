В тюменском селе запущена станция воодоочистки

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о важном дне для села Упорово. Там на полную мощность запустили станцию водоочистки. Теперь объема воды достаточно, чтобы подключить к централизованному водоснабжению всех жителей райцентра.

"Реконструкция объекта длилась ровно год. На станции заменено все оборудование – от насосов до резервуаров. Комплектующие отечественные. Производительность увеличена вдвое, до 1,2 тыс. кубометров в сутки. Следующий этап – строительство в селе канализационно-очистных сооружений. Работа уже ведется. Как и на первом объекте, подрядчик здесь – наш "Тюмень Водоканал"", - написал Моор в своем telegram-канале.

Проект водоочистной станции в Упорово реализован в рамках программы "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". Мы участвуем в программе с 2019 г.

"Результаты хорошие. Если пять лет назад качественной питьевой водой было обеспечено 75% населения Тюменской области, то сейчас этот показатель составляет более 83%", - написал губернатор.

В начале года в тестовом режиме запущена в работу станция для очистки и подачи чистой питьевой воды в сеть из подземных источников в селе Конево Абатского района. Работу систем станции проверили глава района Игорь Васильев и глава поселения Александр Мальцев.

"Таким образом, еще в одной центральной усадьбе с количеством проживающего населения более 500 человек решен жизненно важный вопрос", - сообщил тогда глава Абатского района Игорь Васильев.