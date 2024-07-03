Россия к 2030 году для обеспечения безопасности должна иметь на орбите не менее 1200 спутников - Роскосмос

Чтобы обеспечить безопасность страны (в том числе в зоне СВО) и потребности экономики российская орбитальная группировка спутников к 2030 году должна составлять не менее 1200 аппаратов, считает глава Роскосмоса Юрий Борисов.

"Если опираться только на те средства, которые на сегодня заложены в различные бюджетные программы, то мы к 2030 году создадим около 350 спутников. Конечно, это дорога в никуда", - сказал Борисов, отвечая в Госдуме на вопрос о том, когда российские спутники обеспечат ВС РФ такую же связь, какую StarLink Илона Маска обеспечивает ВСУ. До этого Борисов сообщил, что сейчас общая российская группировка насчитывает 244 спутника.

Он отметил, что во всем мире 70% группировок создаются за внебюджетные средства.

"Сегодня у нас восемь компаний готовы работать. Что касается StarLink… Вы наверняка слышали про нашу компанию "Бюро 1440", они хотят до 2030 года запустить 380 телекоммуникационных аппаратов.

"1200 аппаратов - это минимум, необходимый для удовлетворения потребностей по безопасности и экономики страны. Меньше – нельзя. К 2036 году – более 2,6 тыс. Для справочки: мировая группировка к тому моменту составит 60 тыс. – 100 тыс. спутниковых аппаратов", - сказал Борисов.