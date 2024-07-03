МИД РФ исключил контакты с США после опасного сближения БПЛА с российскими самолетами

Россия не будет инициировать контакты с США после инцидентов с опасным сближением американских БПЛА с российскими самолетами в небе над Сирией. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Никаких контактов нет", - цитирует его РИА Новости. "Если бы они где-то были ближе к штату Техас, эти беспилотники, тогда бы и таких сближений не было", - добавил Рябков.

Ранее сообщалось, что 30 июня американский беспилотник MQ-9 Reaper опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС России в воздушном пространстве Сирии. 29 июня MQ-9 Reaper опасно приблизился к российскому истребителю Су-35 над провинцией Хомс.

На прошлой неделе Минобороны РФ сообщило о возросшей интенсивности полетов американских стратегических беспилотников над акваторией Черного моря. По данным оборонного ведомства, БПЛА ведут разведку и "целеуказания высокоточному оружию", поставляемому Украине для ударов по российским объектам. В связи с этим министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу "принять меры оперативного реагирования на провокации".