"Рядом с нами взрывается": в уральском городе произошел мощный пожар в промзоне

В среду в уральском городе Березовский произошел крупный пожар.

Как сообщают подписчики паблика "Инцидент Екатеринбург", мощное возгорание произошло в промышленной зоне Березовского. При этом очевидцы утверждают, что на месте пожара якобы что-то взрывается.

На опубликованном видео действительно слышны звуки, похожие на громкие хлопки. Также виднеются сильное пламя и черный дым.

"Рядом с нами взрывается", - говорит за кадром автор съемки.

Как сообщили Накануне.RU в МЧС России, в городе Березовский горит склад с горюче-смазочными материалами на 2 тысячах квадратных метрах. В ликвидации пожара задействовано более 20 специалистов и 8 единиц техники.