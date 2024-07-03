На МКС политические вопросы не обсуждают, живут дружно - Роскосмос

Роскосмос свел сотрудничество с недружественными странами "на нет", но на МКС старается сохранить совместную работу, которая "приносит реальные плоды", сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов. "Экипаж политические вопросы не обсуждает, живут дружно, вечеринки там совместные устраивают", - рассказал глава Роскосмоса, выступая в Госдуме.

Он напомнил, что программа МКС продолжается, ей уже 25 лет, но "так или иначе на рубеже 2030 года придется уходить с МКС". "Утвержден проект создания Российской орбитальной станции (РОС). РОС необходима и по техническим, и по политическим причинам. Перерыв в пилотируемой программе неминуемо приведет к утрате лидерских позиций в этой сфере", - сказал Борисов.

Стоимость проекта РОС до 2029 года - 609 млрд руб. На 97 млрд руб. уже подготовлены контракты.

"Требуется осуществлять и подготовку космонавтов. Сейчас в космическом отряде 26 человек, четвертый отбор проходил в 2023 году. Рассмотрели 296 заявлений, 80 были поданы женщинами. Также готовим иностранных космонавтов и космических туристов", - рассказал Борисов.

Он отметил, что российская сторона не является инициатором снижения взаимодействия даже с недружественными странами. Но, например, с Европейским космическим агентством работа прервана. "С европейским агентством сейчас ноль взаимодействия. Они тоже много от этого потеряли. Должны были с ними запускать миссию "ЭкзоМарс" в этом году, вложения в него огромные, только Роскосмоса – 40 млрд руб.", - сказал Борисов.