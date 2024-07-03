Федеральный проект "Оздоровление Волги" провален - комитет Госдумы

Федеральный проект "Оздоровление Волги" фактически провален. Цель снизить к концу 2024 года объемы сброса в реку загрязненных сточных вод в три раза достигнута не будет. К такому выводу пришли члены парламентской контрольной комиссии, посетившие очистные сооружения. С выводами экспертов и депутатов согласились и в Счетной палате РФ.

Проект был запущен в 2018 году по указу президента России Владимира Путина с бюджетом 127 миллиардов рублей. Причем он будет продолжен, заявил Путин в прошлом году. А сегодня состоялось заседание комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, на котором его председатель Дмитрий Кобылкин сообщил неутешительную новость: большинство очистных сооружений, построенных на Волге, не работают. Депутаты проверили 121 объект из 139. Из них только 6 объектов соответствуют показателям. Куда делись десятки миллиардов рублей?

Как сообщила зампредседателя комитета Жанна Рябцева, среди объектов есть и такие, которые находятся за 600 километров от Волги. Что они там очищают? Вызывают опасения и подрядчики, которые выполняли работы.

"Мы сегодня можем сказать: проект по Волге сорвали. Обращаюсь к Правительству, должны быть проанализированы результаты. Мы входим в новый проект и регионы, которые сорвали предыдущие этапы, не имеют права входить в новые, пока не исправят то, что уже сделали", - сказала Рябцева.

Ни в одном регионе губернаторы не бывали на объектах, а только принимали отчеты в виде красивых фотографий. И если бы не проверка, то эти отчеты могли бы лечь на стол президенту как успешно выполненный проект, добавила депутат.

Она отмечает, что по следам парламентской проверки идут правоохранительные органы. Но и проверки парламентариев продолжатся. Дойдут до каждого объекта, даже если они расположены за 500 километров в чаще и болоте. Нельзя допустить дальнейшего разбазаривания средств, выделяемых на экологию. Речь о сотнях миллиардов рублей, которые не должны получить те, кто провалил нацпроект.

Накануне стало известно, что в Ярославской области возбудили новое уголовное дело по "оздоровлению" Волги из-за некачественных очистных сооружений в Новом Некоузе. Нарушения выявила проверка прокуратуры. В январе 2022 года очистные сооружения были приняты, акт выполненных работ подписан. Однако при строительстве подрядчиком было установлено 26 единиц вспомогательного оборудования, не соответствующего проектной документации. В результате очистные сооружения не смогли выйти на предусмотренную проектную мощность, что повлекло причинение ущерба бюджету Некоузского муниципального района в размере более 136 миллионов рублей. Областная дума уже проголосовала за выделение 100 миллионов рублей на модернизацию ранее построенных и принятых очистных сооружений.

Зато деньги на проект были освоены практически полностью, сообщил аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов.

Как пишет блогер Сергей Колясников, суда по отчетам, Волга должна быть уже чистой. Он склоняется к мнению о диверсии в рамках нацпроекта, нежели просто к коррупции и халатности. Ведь итоговая сумма затрат превысила 200 миллиардов, включая региональные бюджеты и внебюджетные источники. К слову, это 4 миллиона FPV-дронов "Упырь" для фронта.