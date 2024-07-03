Игорь Бабушкин передал астраханским пограничникам помощь - партию современных техсредств

"Передал спецтехнику астраханским пограничникам, охраняющим российско-украинскую границу", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Губернатор отметил, что сотрудники астраханского пограничного управления проходят службу в том числе и в зоне спецоперации.

"На них лежит особая миссия по охране границ нашей Родины. Сегодня передали землякам средства противодействия БПЛА, аккумуляторы, приборы ночного видения и прочее снаряжение", - рассказал Игорь Бабушкин.

Помощь военнослужащим стала неотъемлемой частью работы астраханских региональных властей. В этой работе значительную помощь оказывают волонтеры и тысячи астраханцев.

"Спасибо всем, кто не остается в стороне и поддерживает наших парней на передовой", - поблагодарил земляков губернатор Астраханской области.